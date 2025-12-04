Алексей Оверчук принял участие в первом Форуме регионов России и Монголии

В своем выступлении Алексей Оверчук отметил растущую динамику российско-монгольского взаимодействия, импульс которому придают регулярные встречи глав государств – Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Об этом сообщил Telegram-канал российского правительства.

По словам вице-премьера, Монголия является важным торговым партнером России. Взаимный товарооборот в 2024 году вырос на 17,8%, а за 9 месяцев 2025 года – еще на 5%. Дальнейшему наращиванию объемов взаимной торговли будет способствовать подписанное Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое охватывает основные позиции.

«Перед монгольскими компаниями открывается возможность беспошлинной торговли на рынке ЕАЭС с почти 200 миллионами потребителей. Для нас это тоже важно – соглашение будет способствовать росту предложения товаров на нашем рынке», – отметил Алексей Оверчук.

На полях форума вице-премьер провел встречу с первым вице-премьером, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром. Они обсудили развитие российско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспортной инфраструктуры.

Алексей Оверчук и Энхбаяр Жадамба договорились инициировать по линии правительств России и Монголии совместную отработку всех вопросов, связанных с нетарифным регулированием, с целью создания лучших условий взаимного доступа товаропроизводителей на рынки государств – членов ЕАЭС и Монголии.

