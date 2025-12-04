ЦБ Монголии купил 899.5 кг драгоценных металлов в ноябре

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии в ноябре 2025 года приобрел 899.5 килограммов драгоценных металлов, в результате чего общий объем приобретений с начала года составил 13.6 тонны.

Из этого объёма Дархан-Уулское отделение Центрального банка Монголии закупило 760.7 кг, а Баянхонгорское – 1665.1 кг. Это на 14.2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цена покупки драгоценных металлов Банком Монголии устанавливается в соответствии с мировыми рыночными ценами. В ноябре этого года средняя цена покупки золота составила ₮467 367.93.

