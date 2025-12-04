Монголия запускает программу обучения в области ИИ и больших данных в партнерстве с американской корпорацией Oracle

В рамках своей политики «Цифровые технологии прежде всего» Монголия представила Национальную стратегию в области больших данных и ИИ на заседании Кабинета министров в сентябре прошлого года. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций.

В течение следующих пяти лет правительство реализует 66 проектов и мер в рамках четырёх стратегических целей, обозначенных в политике. Вторая цель направлена ​​на «создание этичной и ответственной экосистемы искусственного интеллекта, основанной на прочном государственно-частном сотрудничестве».

Для достижения этой цели Монголия присоединилась к Инициативе Oracle по развитию навыков, что ознаменовало начало нового сотрудничества с одной из ведущих мировых технологических компаний.

Благодаря этому сотрудничеству более 60 000 работников государственного сектора, включая учителей, врачей и других госслужащих, а также граждане по всей стране получат бесплатный доступ к ведущим в отрасли учебным программам и цифровым платформам обучения, предлагаемым через Oracle Academy и Oracle University.

Эта инициатива предоставит молодым людям ценные возможности применять данные и ИИ в повседневной жизни и развивать конкурентоспособные навыки в области искусственного интеллекта, технологий баз данных, управления данными, безопасности данных и информационных технологий, повышая их готовность к современной работе. Он также сыграет ключевую роль в повышении цифровой грамотности широких слоев населения.

Это сотрудничество представляет собой стратегически важный шаг на пути к цифровому развитию и технологической трансформации Монголии, укрепляя устойчивое и долгосрочное сотрудничество с мировым лидером в области технологий.

Oracle (Oracle Corporation) — американская корпорация, второй по размеру выручки разработчик программного обеспечения (после Microsoft), четвёртая крупнейшая компания в сфере информационных технологий (после Alphabet, Microsoft и IBM), крупный поставщик серверного оборудования.

Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания. С 2008 года корпорация освоила выпуск интегрированных аппаратно-программных комплексов, а с 2009 года в результате поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного оборудования, до этого компания выпускала исключительно программное обеспечение.

Компания была основана в 1977 году. Ларри Эллисон — сооснователь, генеральный директор в период с 1977 года по 2014 год, крупнейший акционер (43 % по состоянию на 2023 год). По состоянию на 2022 год насчитывает 143 тыс. сотрудников. Штаб-квартира — в Остине, в период 1989—2020 годов штаб-квартира располагалась в собственном комплексе зданий в Редвуд-Шорсе в Кремниевой долине.

Oracle, Java, MySQL и NetSuite являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle. NetSuite была первой облачной компанией, открывшей новую эру облачных вычислений.

