Монголия освещает подготовку к COP17 в Панаме

CentralAsia (MNG) - Двадцать третья сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 23) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) открылась 1 декабря 2025 года в Панаме, Республика Панама.

На встрече будут обсуждаться ход реализации Конвенции на национальном уровне, согласование научно обоснованной политики и разработка Международной стратегической рамочной программы на период после 2030 года в рамках Конвенции.

Панама, которая в 2025 году примет у себя три научных органа по обзору и реализации Конвенции Рио, подтвердила свою твердую приверженность делу защиты окружающей среды и устойчивого развития. Страна подчеркнула свою решимость содействовать преодолению глобальных кризисов путем продвижения комплексных и скоординированных подходов по трем основополагающим принципам, а также вносить вклад в построение устойчивого будущего для своего народа.

Панама подчеркнула, что засуха, опустынивание и деградация земель — это проблемы, характерные не только для стран с засушливым климатом, но и экзистенциальные проблемы, которые все больше угрожают малым островным государствам, что привлекло повышенное внимание международного сообщества в ходе вступительной сессии.

Представляя правительство Монголии, национальная делегация представит информацию о ходе работы и ходе подготовки к проведению 17-й сессии Конференции сторон (COP17) КБО ООН, которая пройдет в Улан-Баторе 17–28 августа 2026 года, а также привлечет партнеров для укрепления сотрудничества в преддверии конференции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения