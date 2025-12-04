экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Председатель Палаты депутатов Италии нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  В ходе государственного визита Президента Монголии в Итальянскую Республику Председатель Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтана нанес визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

На встрече стороны сошлись во мнении, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, лёгкой промышленности, дорожно-транспортной сферы, культуры и образования в рамках межпарламентского сотрудничества.

Члены Великого Государственного Хурала (парламента), сопровождающие президента Монголии в государственном визите, встретились с членами Палаты депутатов Италии и осмотрели здание парламента.

Парламентскую группу Монголия–Италия в парламенте Монголии возглавляет депутат, г-жа Ундраа Агваанлувсан, а парламентскую группу Италия–Монголия – член Палаты депутатов Никола Каре. В состав парламентской группы Италия–Монголия входят 20 членов, представляющих политические партии.

