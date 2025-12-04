Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве очень хорошей

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей встречу в Москве российского президента со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф и Кушнер проинформировали республиканца и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с Путиным. По словам Трампа, оба верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине.

«У них сложилось впечатление, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», — так он передал впечатления Уиткоффа и Кушнера от переговоров с Путиным.

Трамп добавил, что, по его мнению, Путин хотел бы торговать с США вместо ведения конфликта. «У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что получится», — добавил республиканец.

Уиткофф и Кушнер прибыли для переговоров в Москву 2 декабря. Это уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году; предыдущая состоялась 6 августа, накануне российско-американского саммита в Анкоридже.

На следующий день, 3 декабря, в Кремле состоялись переговоры России и США, они продлились почти пять часов. С российской стороны присутствовали в том числе помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания». Путин также попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».

Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента назвал вопросы территорий, без которых Россия «не видит разрешения кризиса», а также «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия» Москвы и Вашингтона. По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант, при этом они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут.