В Казахстане вводят штраф в $80 за ношение одежды, закрывающей лицо

Никаб - это исламский женский головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя лишь узкую щель для глаз. // ЮНИСЕФ

CentralAsia (KZ) - Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял во втором чтении закон «О профилактике правонарушений», который вводит наказание за ношение одежды, закрывающей лицо в общественных местах, передает «КазИнформ».

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За первое появление в общественном месте в закрывающей лицо одежде, будет выноситься предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП (минимальных расчетных показателей, около 40 тыс. тенге или $80).

Документ направят в Сенат (верхнюю палату парламента), а оттуда — если поправки одобрят — на подпись президенту.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев минувшим летом подписал закон, который вводит запрет на ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды. Хотя в документе не указывалось, о какой именно одежде шла речь, но стало понятно, что наряду с масками и балаклавами под запрет попала и религиозная одежда, которая полностью закрывает лицо. В частности — никаб, дискуссии о запрете которого шли в Казахстане не один год.

В марте 2024 года Касым-Жомарт Токаев назвал никабы архаичной формой одежды, которую навязывают казахстанкам радикально настроенные неофиты. По мнению главы государства, это «неприкрытый вызов» казахстанским традиционным устоям.

