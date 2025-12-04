В Таджикистане опровергли информацию о переговорах с ОДКБ по таджикско-афганской границе

CentralAsia (TJ) - МИД Таджикистана официально заявил, что публикация агентства Reuters о якобы ведущихся переговорах Душанбе с Организацией Договора о коллективной безопасности по привлечению российских военнослужащих к совместному патрулированию таджикско-афганской госграницы не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию.

Власти подчеркивают, что Таджикистан на постоянной основе принимает комплекс необходимых мер, направленных на надежное укрепление государственной границы.

«Ситуация на государственной границе остаётся стабильной и находится под полным контролем компетентных органов страны», - отмечается в заявлении.

Вечером 2 декабря агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах, сообщило, что якобы «Таджикистан ведёт переговоры с Россией и возглавляемой Москвой региональной силовой группировкой о возможности отправки войск для совместного контроля нестабильной границы с Афганистаном».

Позже эту новость распространили и другие СМИ.

После комментария МИД Таджикистана агентство Reuters удалило новость. Отмечается, что материал отозван «после проверки, проведённой после публикации, которая показала недостаточность доказательств».

Ранее в результате двух недавних нападений с афганской территории на приграничные районы Таджикистана погибли 5 граждан Китая, 5 получили ранения.

Таджикистан резко осудил эти нападения и потребовал от «Талибана» задержать виновных.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провёл телефонный разговор с министром иностранных дел правительства «Талибана» Амирханом Муттаки.

Власти Афганистана заявили о готовности провести совместное расследование нападений и усилить безопасность на границе. Муттаки осудил убийство китайских граждан в Таджикистане и заявил, что атаки были совершены группами, целью которых является «создание нестабильности и недоверия между странами региона».

Тем временем посольство Китая в Душанбе призвало своих граждан покинуть приграничные районы Таджикистана и Афганистана и потребовало от Таджикистана принять необходимые меры для обеспечения безопасности компаний и граждан Китая.

