В Таиланде отменили пятидесятилетний запрет на продажу алкоголя в дневные часы

CentralAsia (CA) -  Запрет на продажу алкогольных напитков в обеденное время, действовавший в Таиланде более полувека, утратил силу. Об этом сообщает издание Thansettakij.

Правительство разрешило реализацию алкоголя с 14:00 до 17:00, смягчив нормы устаревшего закона. По оценкам ресторанного бизнеса, доходы заведений могут вырасти минимум на 20%.

Изначально ограничение было введено «Приказом Революционного комитета 1972 года» и предназначалось для того, чтобы госслужащие не употребляли алкоголь в рабочее время. Однако социально-экономическая ситуация сильно изменилась: Таиланд превратился в мировой туристический центр, а рестораны — в ключевой сегмент индустрии услуг, ориентированной на разнообразные группы путешественников.

Жесткие ограничения в прошлом приводили к жалобам туристов и негативным публикациям в зарубежных СМИ. Это даже отпугивало часть приезжих в высокий сезон и толкало их выбирать страны для отдыха с более мягкими правилами.

