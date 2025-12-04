Для борьбы с пробками в Ташкенте запустят интеллектуальную транспортную систему

CentralAsia (UZ) - Узбекские чиновники признали наличие серьезных автомобильных пробок в Ташкенте, в связи с чем предложили внедрить интеллектуальную транспортную систему (ITS) для управления дорожным движением столицы. Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил запустить пилотный проект уже в текущем году, а в случае успешности эксперимента распространить его на всю страну к 2030-му, передает пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что рост населения, количества машин и экономические процессы резко увеличивают нагрузку на дорожную инфраструктуру Ташкента. Сегодня пробки в 7-8 баллов стали для города обычным явлением. Доля использования общественного транспорта остается невысокой. Кроме того, такая ситуация заметно ухудшает экологическую обстановку.

Поэтому и появилась идея применить доказавший свою эффективность в мировой практике метод — ITS. Система позволит осуществлять контроль, анализ и планирование движения централизованно и в режиме реального времени.

Для внедрения инновации планируется создать в Ташкенте единый центр по организации дорожного движения, который станет оператором интеллектуальной транспортной системы. К слову, данная платформа способна собирать данные с камер, датчиков и GPS-устройств, вести статистику, прогнозировать пробки, оптимизировать маршруты, менять фазы светофоров и даже вызывать экстренные службы в случае аварий.

По задумке авторов инициативы, на центр по организации дорожного движения возложат ряд дополнительных функций. В частности, моделирование транспортных и пешеходных переходов, разработку мастер-плана, создание парковок, развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей и стимулирование использования средств индивидуальной мобильности.

Ожидается, что вследствие внедрения ITS сократится среднее время пребывания в пути, возрастет скорость прибытия машин скорой помощи на место происшествия, уменьшится количество заторов и аварий на основных магистралях.

В ходе совещания представители ответственных министерств и ведомств также отчитались о проделанной ранее работе. По их данным, за последние годы столичный автобусный парк увеличился вдвое — подвижной состав насчитывает почти 1900 единиц транспорта, а интервал движения сократился с 30 до 15 минут. Объем ежедневных перевозок достиг 1,4 млн пассажиров.

Общая протяженность линий подземного и надземного метро составляет около 70,5 километра, число станций возросло с 29 до 50, ежедневно здесь обслуживаются 900 тысяч человек.

Отдельно приведена статистика по действиям, связанным с организацией движения на улицах Ташкента. Например, заменены 2870 дорожных знаков, установлено 2770 новых знаков, а также 55 светофоров.