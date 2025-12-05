В Монголии арестован мужчина за браконьерскую охоту на джейрана

Охота на джейранов в Монголии запрещена с 1965 года, а постановлением правительства страны 2001 года они были классифицированы как «редкий» вид и занесены в Красную книгу исчезающих млекопитающих.

В Монголии арестован мужчина за браконьерство в отношении находящегося под угрозой исчезновения чернохвостого джейрана (хар сүүлт зээр).

Монгольская полиция арестовала мужчину, причастного к браконьерству находящегося под угрозой исчезновения чернохвостого газеля, сообщило в среду Управление экологической полиции страны.

Подозреваемый был недавно арестован при попытке продать шкуры двух чернохвостых джейранов недалеко от столицы Улан-Батора, говорится в заявлении департамента экологической полиции.

В заявлении также говорится, что дело расследуется дополнительно.

Согласно закону, лицо, признанное виновным в браконьерстве и убийстве находящейся под угрозой исчезновения чернохвостой газели, будет оштрафовано на сумму до ₮6.6 млн (около $1880) или наказано тюремным заключением на срок не менее двух лет.

Джейран (мон. Зээр и лат. Gazella subgutturosa) — парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих.

Длина тела 93—116 см, высота в холке — 60—75 см, весит 18—33 кг. У самцов лировидные рога чёрного цвета, около 30 см длиной, с поперечными кольцами. Самки безрогие; изредка имеют зачаточные рожки до 3—5 см длиной.

Окраска верха тела и боков песчаного оттенка. Низ тела, шея и внутренняя сторона ног белые. Зимний мех светлее, чем летний. Белое «зеркало», то есть пятно сзади, — небольшого размера. Хвост с чёрным концом. На бегу джейран поднимает хвост вертикально, и его чёрный конец резко выделяется на фоне белого «зеркала», за что джейран получил прозвание «чёрный хвост» («хар сүүлт» у монголов).

У молодых джейранов лицевой узор в виде тёмно-коричневого пятна на переносице и двух тёмных полос, тянущихся от глаз к углам рта, ясно выражен; с возрастом он сглаживается.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

