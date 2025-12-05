Узбекистан отменит импортные пошлины на товары из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Узбекистан постепенно отменит импортные пошлины на ряд товаров из Монголии, Саудовской Аравии и ряда стран Северной Африки в рамках более широкого плана по развитию промышленности строительных материалов и стимулированию внешней торговли. Меры были утверждены президентом Шавкатом Мирзиёевым 1 декабря.

Согласно новой политике, импортируемое сырье, используемое при производстве строительных материалов, будет освобождено от таможенных пошлин до начала 2028 года. В течение двух недель межведомственная комиссия по взаимодействию со Всемирной торговой организацией окончательно определит перечень разрешенного сырья.

Правительство поставило перед сектором амбициозные цели: ожидается, что годовой объем производства строительных материалов достигнет 62 триллионов узбекских сумов, а экспорт, как ожидается, увеличится до $1.5 млрд. Приоритет будет отдан наращиванию производства экологически чистых и энергоэффективных материалов, а также усилению контроля безопасности.

В рамках мер по либерализации торговли Узбекистан планирует к 2027 году отменить импортные пошлины на товары из Монголии, Марокко, Алжира, Туниса, Египта, Саудовской Аравии и Катара. Узбекистан также введет взаимное признание сертификатов происхождения с этими партнерами, что откроет путь для более бесперебойной двусторонней торговли.

Узбекистан намерен запустить новые инвестиционные проекты стоимостью $3.5 млрд в секторе строительных материалов. Заместителю Премьер-министра Джамшиду Ходжаеву совместно с администрациями областей и Советом Министров Каракалпакстана поручено в месячный срок определить укрупненные параметры данных проектов.

Постановление также поручает пограничным войскам Узбекистана обеспечить безопасный проход представителей узбекского бизнеса через контрольно-пропускной пункт «Термез» на границе с Афганистаном, оказать поддержку логистике и доступу для компаний, занимающихся трансграничной торговлей.

Кроме того, правительство Узбекистана упрощает экспорт черных металлов и стального проката (HS code 7210). Эта продукция больше не будет относиться к товарам, требующим предоплаты, аккредитива, банковской гарантии или страхового полиса для получения валютных экспортных льгот.

Новый закон изменяет правила расчета импортных таможенных пошлин для стран, с которыми у Узбекистана не действует режим наибольшего благоприятствования. Это снижает стоимость импорта товаров, делает систему более гибкой и может стимулировать внешнюю торговлю за счет расширения ассортимента и снижения цен для предприятий и потребителей. Ожидается, что участники внешнеэкономической деятельности скорректируют свои логистические схемы и ассортимент поставок. Предприятия смогут оценить, какие товарные группы будут наиболее выгодны для импорта в рамках новой многоуровневой системы ценообразования.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения