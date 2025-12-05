Новый музей стремится стать глобальным центром бурят-монгольского культурного наследия

CentralAsia (MNG)

В сомоне Дашбалбар аймака Дорнод открылся Музей культурного наследия бурятов, учреждение, специализирующееся на изучении и сохранении этнического наследия бурят-монголов. Музей был открыт летом 2024 года в преддверии столетнего юбилея сомона и стремится стать глобальным центром культурного наследия бурятских общин разных стран.

Коллекция, насчитывающая около 700 экспонатов, включает археологические артефакты, традиционные предметы быта, хранящиеся в бурятских семьях, а также произведения художников из сомона Дашбалбар, в том числе оригинальные работы народного художника Одона Гэлэга, живописца Мэлса Пурэва и фотографа Батцэрэна Базарсада.

Снаружи здания музея находится уникальный архитектурный элемент, изображающий флаги и символику 11 бурятских родов. Проект был разработан заслуженным строителем Монголии, уроженцем сомона Чойбалсаном Намдагом, и построен ООО «Элтруд» при финансовой поддержке Фонда местного развития сомона.

Здание представляет собой трёхэтажное здание с подвалом, полезная площадь которого составляет около 1300 квадратных метров. На первом этаже располагается библиотека, а основные музейные экспозиции занимают второй этаж.

Этот музей является первым в мире музеем бурят-монгольского наследия и культуры и стремится стать крупным центром культурного наследия бурятского этноса, который распространен в Монголии, Китае, России и других странах.

источник: MiddleAsianNews

