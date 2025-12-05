Монголия подписала соглашение с Италией о прозрачных инвестициях в ключевые минералы

Монголия будет сотрудничать с Итальянской Республикой во всех аспектах. Наиболее стратегически важным из подписанных соглашений является Совместная декларация о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов и критически важного сырья

2 декабря стало важным днём в отношениях между Италией и Монголией. Правительства двух стран приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнёрства, подписав совместную декларацию, принятую в ходе визита президента в Рим. Хурэлсух Ухнаа был принят в Квиринале президентом Республики Серджо Маттареллой. Также в Вилле Мадама состоялся первый бизнес-форум между двумя странами, завершившийся подписанием девяти соглашений о сотрудничестве в дополнение к пяти другим, подписанным отдельно, включая одно, которое будет официально оформлено завтра, о сотрудничестве в области редкоземельных металлов.

«Для Италии, как промышленной страны, важен доступ к сырью, и поэтому Рим также сотрудничает с Монголией в области закупок редкоземельных металлов», — заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Антонио Таяни в кулуарах бизнес-форума, где он общался со своей коллегой г-жой Батцэцэг Батмөнх, заявил: «Критически важное сырье — лишь один из секторов, представляющих интерес».

Антонио Таяни также обсудил потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере (с Улан-Батором, который принял решение поручить компании Thales Alenia Space создание своего первого спутника), туризме и культуре (с перспективой расширения авиасообщения между двумя странами), инвестициях (с возможностью создания совместных предприятий) и, прежде всего, в сфере моды.

«У вас, — сказал Таяни, обращаясь к монгольским предпринимателям во время своего выступления на вилле Мадама, — есть сырье исключительного качества, такое как кашемир и шерсть. У нас самая важная индустрия моды в мире. Сочетание двух выдающихся качеств означает создание выдающихся продуктов.

Его коллега Батцэцэг поддержала эту точку зрения. «В Монголии, — сказала она, — сырьё высочайшего качества, а у Италии есть технологии и опыт его переработки». Сотрудничая, мы можем превратить сырье в глобальный бренд совершенства». Бизнес-форум, организованный Farnesina совместно с ICE, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и SACE в рамках Плана действий по экспорту, объединил учреждения, предприятия, инвесторов и торговые ассоциации с целью изучения возможностей сотрудничества, в частности, в области логистики, энергетики, инфраструктуры, добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, энергетического перехода и туризма. «На сегодняшний день итальянский экспорт в Монголию все еще ограничен», — признал президент ICE Мэтью Зоппас. «В 2024 году он составлял €77 млн, но с января по август 2025 года он уже достиг €55 млн». Однако нас особенно интересует будущий потенциал, поскольку правительство Монголии планирует значительные инвестиции в течение следующих десяти лет. «Система страны поддерживает предпринимателей, способствуя этим операциям», — заявил руководитель, упомянув, в частности, сектор возобновляемых источников энергии и машиностроение для добычи и переработки редкоземельных металлов, в которых Италия является мировым лидером. Испольнительный директор Simest Регина Коррадини Д'Арьенцо поставила цель увеличить число итальянских компаний, присутствующих в Монголии, с нынешних 65 до ста.

«Италия может помочь нам во всех секторах своими технологиями: мы должны наращивать потенциал сотрудничества, углублять торговые связи, содействовать открытому диалогу, который мог бы придать необходимый импульс нашим отношениям», — заявил министр сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности Улан-Батора Энхбаяр Жадамба.

Наиболее стратегически важным из подписанных соглашений является Совместная декларация о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов и критически важного сырья, подписанная в Министерстве предпринимательства и «Сделано в Италии» министром Адольфо Урсо и министром горнодобывающей промышленности и тяжёлой промышленности Дамдиннямом Гонгором, а затем совместно подписанная министром окружающей среды и энергетической безопасности Жильбертом Пичетто Фратином. Соглашение знаменует собой начало двустороннего сотрудничества в области редкоземельных металлов и критически важного сырья для европейской промышленности на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности цепочек поставок. Монголия — одна из стран с наибольшим горнодобывающим потенциалом в Центральной Азии, и сотрудничество с Италией является частью национальной стратегии по диверсификации источников поставок.

В рамках визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Итальянскую Республику были подписаны соглашения и договоренности о сотрудничестве между правительством и организацией.

Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Итальянской Республики о международном автомобильном транспорте подписали министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу и заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Риччи.

Наши перевозчики получат возможность беспрепятственно перевозить товары и продукцию в страны Европы, выходить на рынки третьих стран, а также организовывать грузоперевозки между двумя странами в рамках Конвенции МДП. Это имеет большое значение в расширении внешней торговли между двумя странами, особенно в плане увеличения экспорта мытого и расчесанного кашемира, который является важным экспортным продуктом нашей страны.

«Программу сотрудничества между правительством Монголии и правительством Итальянской Республики в области образования, культуры, науки и спорта на 2025–2028 годы» подписали министр культуры, спорта, туризма и молодежи Ундрам Чинбат и вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

В рамках этого сотрудничества будет развиваться прямое сотрудничество между сферами образования, науки, культуры и спорта, а в 2025–2028 годах будут совместно организованы обмены преподавателями и студентами вузов, взаимные выставки и творческие выступления в области культуры и искусства.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии и Министерством туризма Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере туризма» подписали министр культуры, спорта, туризма и молодёжи Ундрам Чинбат и министр туризма Даниэла Сантанкэ.

Это создаст возможности для поддержки делового сотрудничества и облегчит маршруты туристических поездок между странами.

«Совместную декларацию между Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии, Министерством производства Италии и Министерством охраны окружающей среды и энергетической безопасности Итальянской Республики о сотрудничестве в области основных минералов и сырья» подписали министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор, министр производства Италии Адольфо Урсо и министр охраны окружающей среды и энергетической безопасности Жилберто Пиккетто Фратини.

слева: Дамдинням Гонгор и Адольфо Урсо

Таким образом, они выразили готовность поддерживать взаимовыгодную, устойчивую и надежную торговлю и прозрачные инвестиции в основные полезные ископаемые, а также сотрудничать в области геологии, добычи полезных ископаемых, переработки и утилизации в рамках стандартов Всемирной торговой организации и Международной организации труда.

«Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и Агентством гражданской защиты Итальянской Республики о сотрудничестве в области гражданской защиты» подписали начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ариунбуян Гомбожав и и начальник Департамента внешнего сотрудничества Агентства гражданской защиты Луиджи Данджело.

Так, они будут реализовывать совместные проекты, направленные на укрепление национального потенциала по борьбе со стихийными бедствиями, оказание технической помощи в разработке стратегий и методологий оценки и снижения риска стихийных бедствий, оказание взаимной помощи во время стихийных бедствий, а также сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес в данной сфере.

Италия, подчеркнул Таяни, сделает всё возможное для расширения своего присутствия в Монголии и поощрения своих компаний не только к экспорту, но и к инвестициям в страну, которую она называет «дружественной», «демократической» с «позитивными отношениями» с Европейским союзом. В этой связи, по словам Таяни, Италия может стать хорошим защитником интересов Монголии в Брюсселе. Министр подчеркнул, что эти данные «утешительны»: экспорт растёт, и Италия закупает «исключительно высококачественную» продукцию. Сегодня, заключил министр иностранных дел, открывается путь к укреплению отношений, которые пойдут на пользу обоим народам.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

