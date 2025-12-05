Валютные резервы Монголии достигли $6 млрд, достигнув исторического максимума

CentralAsia (MNG) -
Экспорт горнодобывающей продукции Монголии начал быстро расти, увеличивая платежный баланс, внешнюю торговлю и потоки иностранной валюты через банковскую систему.
Правительство Монголии и Центральный банк успешно осуществили управление долгом путем рефинансирования облигаций, выпущенных на зарубежных рынках, и погашения крупных иностранных займов в соответствии с базовыми экономическими условиями.
Таким образом, в результате повышения кредитного рейтинга Монголии и создания благоприятной среды для внешнего финансирования валютные резервы государства достигли исторического максимума в $6 014.20 млн по состоянию на 2 декабря 2025 года.
Такое увеличение накопления валютных резервов имеет большое значение для повышения стабильности внутренней экономики и финансовых рынков, а также обеспечения стабильности тугрика, что является главной целью Центрального банка.
Правительство Монголии также постепенно реализует меры политики по оживлению экономики путем увеличения экспорта, стимулирования торговли, сокращения бюрократической волокиты и борьбы с воровством.
источник: MiddleAsianNews