Валютные резервы Монголии достигли $6 млрд, достигнув исторического максимума

Экспорт горнодобывающей продукции Монголии начал быстро расти, увеличивая платежный баланс, внешнюю торговлю и потоки иностранной валюты через банковскую систему.

Правительство Монголии и Центральный банк успешно осуществили управление долгом путем рефинансирования облигаций, выпущенных на зарубежных рынках, и погашения крупных иностранных займов в соответствии с базовыми экономическими условиями.

Таким образом, в результате повышения кредитного рейтинга Монголии и создания благоприятной среды для внешнего финансирования валютные резервы государства достигли исторического максимума в $6 014.20 млн по состоянию на 2 декабря 2025 года.

Такое увеличение накопления валютных резервов имеет большое значение для повышения стабильности внутренней экономики и финансовых рынков, а также обеспечения стабильности тугрика, что является главной целью Центрального банка.

Правительство Монголии также постепенно реализует меры политики по оживлению экономики путем увеличения экспорта, стимулирования торговли, сокращения бюрократической волокиты и борьбы с воровством.

