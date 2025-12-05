Папа Лев встретился с Президентом Монголии. Видео

Президент Монголии посещает Ватикан для переговоров, посвященных культурному сотрудничеству и вкладу Церкви в развитие страны, особенно в сферах здравоохранения и образования.

Помимо встречи с Папой Львом, президент также встретился с государственным секретарём, кардиналом Пьетро Паролином. В ходе переговоров основное внимание было уделено культурному сотрудничеству и вкладу Церкви в развитие страны, особенно в сферах здравоохранения и образования.

4 декабря 2025 года Его Святейшество Папа Римский Лев XIV принял на аудиенции президента Монголии, Его Превосходительство г-на Хурэлсуха Ухнаа, в Апостольском дворце в Ватикане. После аудиенции президент встретился с Его Преосвященством кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарём Его Святейшества, и преподобным монсеньором Михайцэ Блажем, заместителем секретаря по связям с государствами.

Президент Хурэлсух поздравил Папу Льва XIII с избранием на пост главы Святого Престола и главы всемирной Католической Церкви.

В ходе теплых бесед в Государственном секретариате были отмечены хорошие отношения между Святейшим Престолом и Монголией, а также общее стремление к дальнейшему развитию этих связей, особенно в сфере культуры. Также был отмечен позитивный вклад местной Католической Церкви в развитие монгольского общества, особенно в сферах образования и здравоохранения.

Они также обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений, подтвердили свою приверженность внесению вклада в усилия международного сообщества по обеспечению мира и стабильности во всем мире и совместной работе по борьбе с изменением климата, опустыниванием, деградацией земель и нищетой.

Наши страны установили дипломатические отношения в 1992 году. Нас связывают дружеские отношения и сотрудничество. Глава Римско-католической церкви в Монголии Джорджо Маренго был избран самым молодым кардиналом в современной истории в 2022 году.

В 1993 году Святой Престол пожертвовал 1000 кг медикаментов и медицинских принадлежностей в качестве гуманитарной помощи, а также 31 тысячу долларов США на ликвидацию ущерба, причинённого лесными и степными пожарами, вспыхнувшими весной 1996 года.

Кроме того, на ликвидацию ущерба, причинённого дзудом 2000 года, Папа Иоанн Павел II лично пожертвовал 50 тысяч долларов США, а гуманитарная организация Ватикана «Cor Unum» — 30 тысяч долларов США.

С 1992 года при поддержке Святого Престола девять студентов из нашей страны обучались на Филиппинах и двое — в Италии.

