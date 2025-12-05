экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Газе убит лидер выступавшей против ХАМАС палестинской группировки Ясир Абу Шабаб
CentralAsia (CA) -  Лидер вооруженной палестинской группировки «Народные силы» Ясир Абу Шабаб погиб в результате огнестрельного ранения, сообщает 4 декабря Reuters, ссылаясь на заявление группировки.

По ее данным, Ясир Абу Шабаб получил ранение, когда вмешался в семейную ссору. В группировке отвергли сообщения о том, что за его убийством стоит террористическая организация ХАМАС.

Ясир Абу Шабаб — лидер бедуинского племени, базировавшийся в удерживаемом Израилем Рафахе на юге сектора Газа.

Он возглавлял группировку «Народные силы», которая противостоит террористам ХАМАС в секторе Газа. Группировка появилась во время войны между Израилем и ХАМАС.

Оппозиционные политики и медиа Израиля утверждали, что Ясир Абу Шабаб — проект Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

