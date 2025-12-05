Президент Монголии отдал дань памяти покойному папе Франциску. Фото

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершает государственный визит в страну по приглашению Папы Римского Льва XIII, главы Святого Престола.

В рамках своего визита президент Хурэлсух возложил венок к могиле Папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Папа Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля этого года.

Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Бергольо. Согласно пожеланию Папы, на гробнице лишь одна надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

Папа Франциск покоился рядом с алтарём святого Франциска Ассизского и часовней иконы Девы Марии «Спасение римского народа». Именно перед этой чудотворной иконой Святейший Отец молился в самые важные моменты своего понтификата и теперь пребывал под её сенью.

Папа Римский Франциск посетил нашу страну с государственным визитом в 2023 году по приглашению президента Монголии. Он стал первым Папой Римским и главой Святого Престола, посетившим Монголию за 777 лет, с тех пор как две страны отправили послов и установили официальные отношения в XIII веке.

В своем публичном выступлении во время государственного визита в Монголию Папа Римский Франциск высоко оценил вклад нашей страны в обеспечение глобального мира и стабильности, назвав ее «символом свободы мысли и вероисповедания».

Папа Франциск — выдающаяся личность, который за 12 лет своего пребывания на посту главы государства и духовного лидера Католической церкви внес значительный вклад в построение мира во всем мире и укрепление взаимопонимания, взаимного уважения и сострадания между народами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения