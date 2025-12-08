Астрономы обнаружили планету с загадочно наклоненной орбитой

// Маюко Мори, Центр астробиологии

CentralAsia (CA) - Международная группа астрономов открыла планету TOI-3884b, орбита которой наклонена под углом 62° относительно оси вращения ее звезды. Это открытие ставит перед учеными новые вопросы о формировании планетных систем.

Исследователи использовали сеть телескопов обсерватории Лас-Кумбрес для наблюдения за прохождением планеты по диску звезды — явлением, которое астрономы называют транзитом. Во время транзита яркость звезды временно снижается, что позволяет обнаружить планету.

В феврале и марте 2024 года специальные камеры MuSCAT3 и MuSCAT4, установленные на двухметровых телескопах, зафиксировали три транзита планеты. При этом ученые заметили необычные изменения в световом сигнале: планета проходила над темными холодными областями на поверхности звезды — звездными пятнами, похожими на солнечные пятна.

Анализ данных показал, что звездные пятна холоднее окружающей поверхности звезды примерно на 200 градусов (температура поверхности звезды составляет 3150 К) и покрывают около 15% видимой области. Небольшие различия между тремя наблюдениями указали на то, что изменения связаны с вращением звезды.

Чтобы точно определить период вращения звезды, команда провела длительную программу мониторинга с декабря 2024 по март 2025 года, используя сеть одноМетровых телескопов по всему миру. Измеряя яркость звезды несколько раз каждую ночь, астрономы установили, что звезда совершает полный оборот за 11,05 суток.

Сопоставив данные о вращении звезды с движением звездных пятен, ученые восстановили трехмерную структуру системы. Результат оказался неожиданным: орбита планеты наклонена на 62° относительно экватора звезды, что считается очень большим углом.

Обычно такие сильные наклоны орбит объясняются гравитационным влиянием массивных планет или звезд-компаньонов в прошлом системы. Однако в системе TOI-3884 подобные объекты обнаружены не были. Это делает систему особенно интересной для дальнейшего изучения и ставит вопрос о том, какие процессы могли привести к такой необычной конфигурации.

Открытие демонстрирует, что планетные системы могут формироваться и эволюционировать более сложными путями, чем предполагалось ранее.