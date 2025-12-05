Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за три года

CentralAsia (CA) - Количество заявок на получение пособия по безработице в США сократилось до минимума за последние три года, следует из отчета Министерства труда.

За последнюю отчетную неделю (23–29 ноября) американцы подали 191 тыс. заявок на получение пособия по безработице. Это на 27 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю, и минимальное значение с сентября 2022 года.

Количество поданных заявок за последнюю неделю ноября оказалось ниже всех прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg. А среднее число заявок за четыре недели, которое дает более объективную оценку состояния рынка труда, снизилось до 214,75 тыс. Это самый низкий показатель с января 2025 года.

При этом уровень безработицы в стране остается крайне высоким. В начале ноября пособия получали рекордные 1,97 млн человек. По итогам последней недели месяца этот показатель чуть снизился — до 1,94 млн человек.