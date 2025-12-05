В Вене прошла встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Северной Европы

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Северной Европы, состоявшейся в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает МИД РК.

В мероприятии участвовали представители Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Стороны обсудили ряд вопросов практического взаимодействия между странами Центральной Азии и Северной Европы в области экономики, экологии, транспорта и логистики, образования, инноваций и укрепления региональной кооперации.

В своём выступлении Е.Кошербаев информировал об углублении региональной кооперации в Центральной Азии и подчеркнул перспективность продвижения взаимовыгодного сотрудничества на двустороннем и региональном уровне со странами Северной Европы.

В завершение встречи была подтверждена готовность к дальнейшему развитию диалога «Центральная Азия – Северная Европа», отмечена важность регулярных контактов и обмена опытом по ключевым направлениям общего интереса. Казахстан выразил приверженность укреплению партнёрства, подчеркнув значимость совместных усилий для обеспечения устойчивого развития и укрепления стабильности на пространстве межрегионального сотрудничества.

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Казахстана также провёл серию двусторонних переговоров с руководителями ключевых институтов организации.

Министр встретился с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, директором БДИПЧ Марией Телалиан, представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яном Брату и верховным комиссаром по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом.

На переговорах с генсеком ОБСЕ Кошербаев подчеркнул стратегический характер сотрудничества с Организацией и отметил, что развитие взаимодействия в рамках ОБСЕ является приоритетом внешней политики Казахстана. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и углубления практического сотрудничества в политико-военном, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.

Во встрече с верховным комиссаром по делам нацменьшинств министр отметил уникальный опыт Казахстана в обеспечении межэтнической гармонии. «Многообразное общество — это сила. Для нас этническое разнообразие — стратегическое преимущество», — заявил он.

С Марией Телалиан и Яном Брату были обсуждены вопросы демократического развития, верховенства закона, свободы СМИ, защиты прав человека и поддержки институтов гражданского общества.

Представители ОБСЕ высоко оценили конструктивный вклад Казахстана и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по актуальным направлениям, включая права человека, свободу медиа и инклюзивные общественные процессы.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать регулярный диалог и укреплять партнёрство в рамках повестки ОБСЕ.

