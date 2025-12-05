В Казахстане к началу следующей недели похолодает

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 6-8 декабря ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке и в центре страны – низовая метель, также по республике ожидаются туманы и гололед, сообщает «Казгидромет».

К понедельнику в Казахстане значительно похолодает. Так, на северо-западе 8 декабря будет -5-13 градусов, на севере -10-15 градусов, с дальнейшим понижением.

