Журнал Nature отозвал резонансную статью о климате из-за ошибок в данных по Узбекистану

CentralAsia (UZ) - Журнал Nature официально отозвал громкую научную публикацию о последствиях изменения климата после того, как в расчетах были выявлены критические ошибки в экономических показателях Узбекистана. Некорректные данные по этой стране существенно исказили глобальный прогноз потерь мировой экономики, отмечается в опровержении, опубликованном 3 декабря.

Проверка показала, что результаты исследования оказались чрезмерно чувствительными к исключению из выборки именно Узбекистана. В исходных данных по этой республике за период с 1995 по 1999 год были отмечены серьезные неточности. Авторы работы признали, что эти погрешности делают невозможным сохранение статьи в текущем виде.

Масштабные убытки, предсказанные в статье, оказались прямым следствием ошибок в статистике по одной стране. Директор лаборатории глобальной политики Стэнфордского университета Соломон Сян обнаружил аномалию экспериментальным путем. Он выяснил, что исключение Узбекистана из набора данных кардинально меняет финальные цифры.

В исходной модели предполагалось, что ВВП Узбекистана в 2000 году сократился почти на 90%. При этом в 2010 году в некоторых регионах страны якобы наблюдался рост свыше 90%. Такие колебания противоречат официальной экономической статистике. По данным Всемирного банка, развитие экономики Узбекистана за последние 40 лет было относительно стабильным. Показатели варьировались от снижения на 0,2% до роста на 7,7%.

После пересчета прогнозируемое падение мирового ВВП к 2100 году снизилось с заявленных 62% до 23%, а к 2050 году — с 19% до 6%. Теперь ущерб от изменения климата мировому ВВП к 2050 году оценивается в 17% вместо 19%.

Отозванная статья имела огромный резонанс и стала второй по цитируемости в СМИ в 2024 году. Представленные в ней данные использовались для стратегического планирования на высшем уровне. На выводы ученых опирались правительство США, Всемирный банк и другие международные организации.