Из Казахстана выдворили более 2,6 тыс. мигрантов

CentralAsia (KZ) -  За 2025 год из Казахстана выдворили более 2,6 тыс. иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Больше всего нелегалов выявили в Туркестанской и Алматинской областях, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По данным ведомства, в течение года миграционная служба провела три крупных рейда — операцию «Мигрант»и два этапа операции «Нелегал».

Наиболее частыми нарушениями стали просроченные сроки пребывания (24 270 случаев), отсутствие регистрации и разрешений на работу (9 279), а также незаконная трудовая деятельность (8 593).

Больше всего нарушений зарегистрировано в Алматинской области (4 162), Алматы (3 824), Шымкенте (3 227), Туркестанской (2 386) и Мангистауской областях (2 350).

По итогам проверок за пределы страны выдворено:

  • 1 042 человека — из Туркестанской области,
  • 531 — из Алматы,
  • 384 — из Жамбылской области,
  • 341 — из Шымкента,
  • 384 — из Алматинской области.

В МВД отметили, что наиболее распространенные нарушения связаны с незаконным трудоустройством и привлечением иностранцев без разрешений. 

