Владимир Путин посетит Туркменистан
- Туркменистан, политика
- 15:58, 05 декабря 2025
- Просмотров: 2298 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин 12 декабря посетит Туркменистан для участия в мероприятиях, посвященных тридцатилетию нейтралитета этой страны, рассказал на брифинге его помощник Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
«Планируется 12 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме международного года мира и доверия», - сказал он.
«Этот форум и этот визит посвящен тридцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана, и туркменские друзья просили, чтобы наш президент обязательно приехал, и мы дали согласие на эту поездку», - пояснил Ушаков.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.