Владимир Путин посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин 12 декабря посетит Туркменистан для участия в мероприятиях, посвященных тридцатилетию нейтралитета этой страны, рассказал на брифинге его помощник Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Планируется 12 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме международного года мира и доверия», - сказал он.

«Этот форум и этот визит посвящен тридцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана, и туркменские друзья просили, чтобы наш президент обязательно приехал, и мы дали согласие на эту поездку», - пояснил Ушаков.