В Казахстане предложили запретить детям до 16 лет доступ к соцсетям

CentralAsia (KZ) - Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроект, который предлагает запретить регистрацию пользователей младше 16 лет в социальных сетях. Документ вынесен на общественное обсуждение, сообщает Tengrinews.kz.

«Запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями», — говорится в проекте закона. Таким образом, детям до 16 лет будет нельзя создавать аккаунты на большинстве онлайн-платформ, исключение — мессенджеры, отмечает издание.

В пояснительной записке сказано, что цель поправок — «защита детей от вредоносного и противоправного контента, который распространяется на онлайн-платформах», пишет Tengrinews.kz.

Кроме того, законопроект предлагает обязать крупные онлайн-платформы — соцсети, видеосервисы, маркетплейсы и другие — зарегистрировать представительство или филиал на территории Казахстана.

По мнению разработчиков документа, отсутствие юридического представительства крупных платформ «затрудняет взаимодействие с государственными органами и исполнение законодательства».

Законопроект также наделяет уполномоченный орган (какое именно это ведомство, не указывается) правом проводить мониторинг онлайн-платформ. Это включает наблюдение за тем, как онлайн-платформы удаляют противоправный контент, соблюдают возрастные ограничения и выполняют требования по раскрытию информации об анонимных аккаунтах.

«В случае неисполнения собственниками и (или) законными представителями (представительствами) онлайн-платформ предписаний уполномоченного органа, уполномоченный орган ограничивает доступ к онлайн-платформе», — говорится в документе.

