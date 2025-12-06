Казахстан после украинской атаки на КТК в Новороссийске считает сохранение объемов нефтедобычи приоритетом

CentralAsia (KZ) - Минэнерго Казахстана сообщило, что главная задача для властей стран после удара БПЛА по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заключается в сохранении объемов добычи нефти.

«Главная задача ведомства на данном этапе — сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков»,— сообщило Минэнерго Казахстана ТАСС.

Совместно с добывающими компаниями ведомство занимается перераспределением объемов нефти. Власти страны стали активнее использовать альтернативные экспортные маршруты. «Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон»,— добавило министерство.

29 ноября безэкипажный морской катер ударил по морскому терминалу КТК. Поврежден один из причалов, восстановить его не удастся. МИД Казахстана выразил протест из-за инцидента и заявил, что подобные события наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

