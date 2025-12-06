В Узбекистане ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки ощущались на юге Казахстана
- 10:56, 06 декабря 2025
CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана произошло землетрясение, сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Землетрясение зафиксировали 6 декабря в 02:04. Эпицентр располагался в Папском районе Наманганской области. Магнитуда 4,5. Глубина 17 км. Сила толчков в эпицентре — 5 баллов.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 135 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманганская область: 3 балла, 77 км;
- Ферганская область: 2-3 балла, 104 км;
- Андижанская область: 2 балла, 129 км;
- Ташкент: 2 балла, 135 км;
- Сырдарьинская область: 2 балла, 173 км.
Подземные толчки также ощутили жители юга Казахстана.
Как сообщают казахские сейсмологи, в Таразе и Шымкенте ощутимость составила два балла. Пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная. Эпицентр расположен на территории Узбекистана, в 565 км на юго-запад от Алматы.
