В Узбекистане ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки ощущались на юге Казахстана

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана произошло землетрясение, сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Землетрясение зафиксировали 6 декабря в 02:04. Эпицентр располагался в Папском районе Наманганской области. Магнитуда 4,5. Глубина 17 км. Сила толчков в эпицентре — 5 баллов.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 135 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманганская область: 3 балла, 77 км;
  • Ферганская область: 2-3 балла, 104 км;
  • Андижанская область: 2 балла, 129 км;
  • Ташкент: 2 балла, 135 км;
  • Сырдарьинская область: 2 балла, 173 км.

Подземные толчки также ощутили жители юга Казахстана.

Как сообщают казахские сейсмологи, в Таразе и Шымкенте ощутимость составила два балла. Пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная. Эпицентр расположен на территории Узбекистана, в 565 км на юго-запад от Алматы.

