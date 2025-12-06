США обновили стратегию национальной безопасности

CentralAsia (CA) - Эпоха «поддержания» мирового порядка США завершилась, будет проводиться сильная и взвешенная внешняя политика, не «ястребиная», но «без голубиной мягкости». Об этом говорится в новой Стратегии национальной безопасности США, подписанной американским лидером Дональдом Трампом.

Документ из 29 страниц, опубликованный на сайте Белого дома, фокусируется на внутренних и внешнеполитических приоритетах, экономическом видении страны, а также национальных и глобальных целях администрации.

В стратегии подчеркивается важность военной, дипломатической и экономической мощи, соответствующей подходу «мир через силу». «Сила — лучший фактор сдерживания», — говорится в документе. Основная мысль стратегии - «Америка прежде всего», а не традиционные идеологические рамки.

В документе отмечается, что «дни, когда США поддерживали мировой порядок, остались позади», а союзники должны брать на себя большую ответственность и увеличивать взносы в коллективную оборону.

В документе также уделяется внимание «Доктрине Монро» - внешнеполитической концепции, названной в честь президента США Джеймса Монро,занимавшего пост в 1817–1825 годах и направленной против европейского колониального влияния в западном полушарии.

Границы и оборона

В документе отмечается, что целью является защита страны от военных нападений и враждебного внешнего влияния. Для защиты американских активов и союзников предполагается создание самой мощной, надежной и современной системы ядерного сдерживания в мире, а также разработка нового поколения систем противоракетной обороны для защиты территории США, включая систему «Золотой купол». «Безопасность границ является основополагающим элементом национальной безопасности», - говорится в документе.

Кроме того, США планируют нарастить военное присутствие в западном полушарии для борьбы с миграцией, наркотрафиком и ростом «враждебных сил» в регионе.

Европа и НАТО

В документе утверждается, что в случае сохранения текущих политических тенденций в Европе , континент «может стать неузнаваемым в течение 20 лет или даже раньше». С другой стороны отмечается, что экономический спад происходит «в тени еще более серьезной угрозы — возможности исчезновения цивилизации».

В стратегии также ставится под сомнение возможность обладания некоторыми европейскими странами достаточно сольными экономиками и армией, «чтобы оставаться надежными союзниками». При этом европейский союз и некоторые транснациональные организации обвиняются в «подрыве политической свободы и суверенитета», а миграционная политика - в « порождении конфликтов».

Среди проблем, с которыми сталкивается Европа, выделяется цензура свободы выражения, подавление политической оппозиции, снижение рождаемости, утрата национальной идентичности и уверенности в себе. Отдельно отмечается рост влияния «патриотических европейских партий».

В документе также дается оценка будущему альянса НАТО. В частности, отмечается, что «в течение ближайших десятилетий большинство членов альянса могут перестать быть европейскими». Там же говорится о необходимости отказаться от восприятия НАТО как «непрерывно расширяющегося блока».

В документе утверждается, что европейские государства «не способны перестраиваться, когда оказываются в политическом кризисе». При этом подчеркивается, что «Европа имеет стратегическое и культурное значение для США», и, что Вашингтон «не может игнорировать Европу».

Украина и Россия

В разделе документа, посвященного российско-украинской войне, говорится , что подавляющее большинство европейцев хочет мира, однако это желание не нашло своего воплощения в политике из-за «подрыва демократических процессов правительствами».

В документе также подчеркивается необходимость восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией и обеспечения того, чтобы Европа функционировала как группа суверенных государств, не попадающая под доминирование какой - либо «враждебной силы».

Южно-Китайское море и Индо-Тихоокеанский регион

В документе подчеркивается важность диалога Quad, в который входят США, Индия, Австралия и Япония, как инструмента обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. «Мы должны продолжать развивать отношения с Индией, чтобы побудить Нью-Дели внести свой вклад в обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что треть мировой морской торговли ежегодно проходит через Южно-Китайское море, и в этой связи необходимо выработать действенные меры против потенциальной возможности того, что «соперник» установит контроль над этим регионом.

В документе говорится, что приоритетом является предотвращение конфликта вокруг Тайваня – предпочтительно путем установления военного превосходства. Подтверждается, что Вашингтон будет придерживаться своей долгосрочной политики в отношении Тайваня. При этом делается акцент на том, что США не поддерживают односторонние изменения статус-кво в Тайваньском проливе.

«Мы создадим такие вооруженные силы, которые смогут остановить нападение в любой точке Первой островной цепи. Но американская армия не может и не должна делать это в одиночку. Наши союзники должны начать действовать и существенно увеличить расходы на коллективную оборону», - говорится в документе.

Такой подход, отмечается в документе, усилит способность США предотвращать попытки захвата Тайваня или установления настолько неблагоприятного баланса сил, что защита острова стала бы невозможной.Также отмечается необходимость побуждать Японию и Южную Корею увеличивать оборонные бюджеты.

«Мы укрепим и усилим наше военное присутствие в Западной части Тихого океана. Мы продолжим решительную позицию по увеличению расходов на оборону в отношениях с Тайванем и Австралией», — говорится в документе.

Ближний Восток

В документе говорится, что «конфликт остается наиболее проблематичной динамикой Ближнего Востока», а также утверждается, что ядерная программа Ирана, названного «главной дестабилизирующей силой региона» была существенно ослаблена.

В новой стратегии, где Трампа называют «президентом мира», утверждается, что он «положил конец войне в секторе Газа, где Израиль обвиняется в геноциде, обеспечив «возвращение всех живых заложников их семьям». Также подчеркивается, что предотвращение конфликтов до их перерастания в глобальные войны является «приоритетом для администрации Трампа».

Отмечается, что израильско-палестинский конфликт остается запутанным, однако благодаря соглашению о прекращении огня и освобождении пленных , «согласованным Трампом», был достигнут прогресс к более устойчивому миру, тогда как ХАМАС «отступил».

Сирия, как отмечено в документе, продолжает представлять потенциальную проблему, однако при поддержке США, арабских стран, Израиля и Турции может обрести стабильность и вновь занять «законное место в качестве неотъемлемого и позитивного игрока» в регионе.

В документе также отмечается стремление избегать бесконечных войн, ведущих к тупиковой ситуации с большими потерями» в регионе.

«Ключ к успешным отношениям с Ближним Востоком — совместная работа в сферах общих интересов», - говорится в документе.

«Америка всегда будет иметь фундаментальные интересы в том, чтобы энергетические ресурсы Персидского залива не попали в руки очевидного врага, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, Красное море — доступным для судоходства, а безопасность Израиля — обеспеченной», - следует из документа.