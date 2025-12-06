В Казахстане реформируют армию

CentralAsia (KZ) - В Казахстане готовится масштабное обновление законодательства, регулирующего вопросы воинской дисциплины, правопорядка и профилактики правонарушений в Вооруженных силах. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос о необходимости системного реформирования этой сферы.

Новые законы и цифровой контроль

По поручению президента правительством уже внесены в мажилис три проекта законов:

«О профилактике правонарушений»,

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам профилактики правонарушений»,

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях».

Документы направлены на разграничение функций между военной полицией, командованием и другими органами, а также на создание правовых основ для использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных проступков.

В рамках реформы утверждена межведомственная программа «Цифровая профилактика» на 2025–2028 годы. Она предусматривает интеграцию систем видеонаблюдения, искусственного интеллекта и единой базы данных для контроля за состоянием правопорядка в армии.

Кроме того, параллельно реализуется программа «Закон и порядок в армии», ориентированная на повышение уровня воинской дисциплины и профилактику правонарушений среди личного состава.

Ответственность за самовольное оставление части

Власти не планируют ужесточать наказание за самовольное оставление части или места службы. Как напомнили в Правительстве, действующее законодательство уже предусматривает административную и уголовную ответственность — от штрафа и ареста до пяти лет лишения свободы.

Сейчас военные органы проводят постоянный мониторинг дисциплинарных проступков и анализ причин подобных нарушений.

Социальные вопросы и контрактная служба

В 2025 году внесены изменения в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих». Теперь лица, уволенные по отрицательным мотивам, смогут вновь поступить на контрактную службу не ранее чем через два года.

Также в мажилисе создана рабочая группа для проработки вопросов, связанных с декретными отпусками военнослужащих-мужчин, злоупотреблением социальными гарантиями и порядком увольнения. После выработки единой позиции предложения будут внесены в законодательство.

Психологическая поддержка и профилактика суицидов

Подготовка военных психологов проводится по государственным стандартам образования с использованием адаптированных методик (PHQ-9, GAD-7, шкала субъективного благополучия).

Дополнительно Министерство здравоохранения разработало Дорожную карту по превенции суицида среди населения Казахстана на 2026–2028 годы, где отдельное внимание уделено военнослужащим.

Обучение и воспитание личного состава

В рамках межведомственной программы «Закон и порядок в армии» создаются типовые программы обучения сержантов и контрактников. В них предусмотрены новые форматы занятий — лекции-диалоги, мастер-классы, тренинги и «деловые игры».

Эти меры направлены на повышение имиджа Вооруженных сил и развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи, закрепленной в концепции до 2030 года.

