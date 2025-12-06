США планируют расширить миграционный запрет до более чем 30 стран

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить действующий миграционный запрет с 19 до более чем 30 стран, сообщает Reuters.

Заявление Ноэм последовало за произошедшим на прошлой неделе нападением на двух бойцов Национальной гвардии США в озле Белого дома. Одна из военнослужащих скончалась в больнице от полученных травм. По подозрению в стрельбе был задержан гражданин Афганистана, въехавший в США в 2021 году.

«Я не буду уточнять число, но оно превышает 30, и президент продолжает оценивать страны», — сказала Ноэм в интервью Fox News, отвечая на вопрос о расширении перечня стран до 32.

Она не уточнила, какие страны войдут в список.

«Если у них [мигрантов] там нет стабильного правительства, если у них нет страны, которая может самостоятельно существовать, сообщать нам, кто эти люди, и помогать нам проверять их, почему мы должны пускать этих людей в Соединённые Штаты», — сказала Ноэм.

В июне 2025 года Дональд Трамп подписал указ о запрете и ограничениях на въезд в США гражданам 19 стран Африки, Латинской Америки и Азии, включая Афганистан и Туркменистан. Эти страны были признаны представляющими высокий риск для США.

После стрельбы рядом с Белым домом Служба гражданства и иммиграции США приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений из этих 19 стран.

Ранее Трамп пообещал «навсегда приостановить» миграцию в США из «всех стран третьего мира», прекратить все федеральные льготы и субсидии для неграждан США, а также лишить гражданства мигрантов, которые «подрывают внутренний порядок страны».