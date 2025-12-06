Синоптики предупреждают о сильных осадках в Таджикистане в начале следующей недели

CentralAsia (TJ) - Начало следующей недели будет в Таджикистане богато на долгожданные осадки: всю осень страна жила в ожидании дождей.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, 8 и 9 декабря в предгорных и горных районах Согдийской области, в районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидаются сильные осадки - дождь и снег.

«После сегодняшних осадков следующие два выходных дня будут практически без осадков», - отмечают синоптики.

В Душанбе температура воздуха в выходные будет прогреваться днем до 15 градусов.

К началу следующей недели сильного скачка температурного фона не будет – будет прохладнее лишь на 2-3 градуса.

В горных районах практически во всех регионах страны будет снег и мороз.

