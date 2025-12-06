экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С 8 декабря по Узбекистану ожидается похолодание

CentralAsia (UZ) -  8−10 декабря на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сообщает Узгидромет.

8−9 декабря по стране местами пройдут дожди. В предгорных и горных районах 8−10 декабря ожидаются дождь и снег, временами сильные.

9−10 декабря по северу и пустынной зоне ветер местами усилится до 15−18 м/с, в отдельных районах — с порывами до 20−22 м/с.

Температура воздуха будет постепенно понижаться: к 10 декабря по центральным районам ночью до −2…−5 градусов, днём — до +3…+6 градусов, по северу ночью до −7…−10 градусов, днём — 0…-3 градусов.

