В Минобороны России заявили, что за ночь сбили более сотни дронов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны России заявило, что в ночь на 6 ноября силы ПВО уничтожили 116 беспилотников над 10 регионами.

Как уточнило ведомство, 29 БПЛА сбиты над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской, 21 — над Белгородской. Еще шесть беспилотников уничтожены над Тверской областью, по три — над Курской и Липецкой областями, два — над Тамбовской областью, по одному — над Тульской и Орловской областями.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Рязани. По его словам, в городе начался пожар, его потушили. В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи.

