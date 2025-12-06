Штормовые предупреждения объявили почти по всему Казахстану

CentralAsia (KZ) - На 7 декабря «Казгидромет» передал штормовые предупреждения для большинства областей Казахстана.
Причиной синоптики назвали прохождение атмосферных фронтов, которые принесут в страну осадки, туман, гололед, усиление ветра и местами низовую метель. На севере и востоке погода будет особенно сложной.
В каких регионах действует штормовое предупреждение
Предупреждения объявлены в Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Жетысу, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской областях, а также в области Улытау. В ряде регионов прогнозируются сразу несколько опасных явлений — от тумана до метели и резкого похолодания.
Туман
Туман накроет север Атырауской области, запад, восток и юг Костанайской, север, юг и центр Кызылординской области. В Жетысу он ожидается в горных и предгорных районах.
В ВКО туман прогнозируется на севере, юге и в центре, в Абайской области — на западе, юге и в центре.
В Карагандинской области туман будет на севере, востоке и юге, а в области Улытау — на севере, востоке и в центре.
Гололед
Гололед станет одним из ключевых рисков. В Костанайской области он ожидается днём вместе со снегом и метелью.
В Кызылординской области гололед будет ночью на юге и днём на западе. В Актюбинской области — днем на севере, востоке и юге. В СКО гололед прогнозируется ночью и днем, в том числе в Петропавловске. В ВКО ожидается на западе, севере и востоке. В Абайской области — на севере, востоке и в центре, а в Карагандинской и Улытау — почти на всей территории.
Снег и метель
В Костанайской области 7 декабря днем ожидается снег и низовая метель.
В Северо-Казахстанской области ночью возможен небольшой снег, а днем — метель и усиление осадков. В Восточно-Казахстанской и Абайской областях прогнозируются снег и низовая метель. В Карагандинской области снегопады начнутся 9 декабря, одновременно с резким похолоданием.
Сильный ветер
В районе Алакольских озер в области Жетысу ветер может усилиться до 15–20 м/с.
Такие же порывы ожидаются 9 декабря в области Улытау и на западе, севере и востоке Карагандинской области.
Резкое похолодание с 9 по 11 декабря
Наиболее сильное похолодание ожидается в областях Улытау и Карагандинской.
В Улытау температура 9 декабря опустится до −10…−15, на севере — до −20. Ночью 10–11 декабря — до −17, местами на востоке — до −25.
В Карагандинской области 9 декабря прогнозируется −15…−20, на северо-западе — до −25. Ночью 10 декабря температура может упасть до −30 на северо-востоке, а 11 декабря — до −32.