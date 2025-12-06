25 первоначальных бортов: Казахстан и Airbus договорились о поставках A320neo в 2031 году

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Airbus договорились о поставках A320neo и расширении авиационного сотрудничества. В Париже прошли заседания Казахстанско-французского делового совета и 16-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает КГА.

"Стороны подписали меморандум, предусматривающий поставку воздушных судов Airbus A320neo в формате "25 первоначальных бортов с возможностью расширения ещё на 25 единиц". Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаева обсудил с вице-президентом Airbus Шарбелем Юзкатли сроки поставок воздушных судов, запланированных на 2031 год, и возможность их ускорения", – говорится в сообщении.

Кроме того, Талгат Ластаев поднял вопросы создания совместного с Airbus авиационного учебного центра и организации лизинга воздушных судов. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество с международными партнёрами: компанией TAV Airports – по модернизации аэропортовой инфраструктуры Казахстана, и компанией Alstom – в сфере промышленной кооперации.

Для улучшения транспортной взаимосвязанности между странами участники встречи рассмотрели вопросы возобновления рейса Париж – Астана и открытия авиасообщения по маршруту Шымкент – Ницца.

28 ноября Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило Чрезвычайную директиву лётной годности после зарегистрированного инцидента с самолётом Airbus A320, когда произошёл непроизвольный кратковременный отказ руля высоты со снижением самолёта при включённом автопилоте. Проблема на лайнерах А320 затронула около 6000 самолетов по всему миру.

Директива имела немедленный и обязательный характер. С момента её вступления в силу все эксплуатанты воздушных судов семейств AirbusA319/A320/A321 обязаны были до следующего полёта заменить или модифицировать программное обеспечение блоков управления рулем высоты, следуя инструкциям Airbus. В связи с этим вылеты самолётов Airbus, эксплуатируемые авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan задерживались в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полётов.

К вечеру 29 ноября инженеры Air Astana завершили обновление ПО на 38 самолётах Airbus, и авиакомпании группы перешли к действующему расписанию полётов.

