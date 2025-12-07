Монгольская звезда Netflix снова радует своих соотечественников

CentralAsia (MNG) -

Энх-Оргил завоевал титул чемпиона ONE Championship после жестокого боя на ринге. А также золотой пояс чемпиона и $50 000.

В главном событии чемпион мира по смешанным боевым искусствам ONE в легчайшем весе Фабрисио Wonder Boy («Чудо-мальчик») Андраде попытался защитить свое золото в бою с азиатской звездой Physical: Asia The Tormentor («Мучитель») Энх-Оргилом Баатархуу.

Звезды засияют ярче всего, когда крупнейшая в мире организация боевых искусств вернется в столицу Таиланда для проведения своего последнего в этом году события в прайм-тайм в США — ONE Fight Night 38: Фабрисио Андраде vs. Энх-Оргил Баатархуу, прямая трансляция которого состоялась в пятницу, 5 декабря.

В этом грандиозном шоу приняли участие несколько ветеранов боевых искусств, а его венцом стала пара обязательных к просмотру боев за титул чемпиона мира.

Главным событием вечера стал поединок чемпиона мира по смешанным боевым искусствам в легчайшем весе Фабрисио Андраде, который, как ожидается, продолжит свою разрушительную мощь и завершит год еще одним запоминающимся нокаутом. Однако ему это сделать не удалось.

Но претендент на 4-е место Энх-Оргил Баатархуу, который только что появился в шоу Netflix «Physical: 100», хочет пойти по стопам своего наставника Нарантунгалага Жадамбаа и стать следующим монголом, который выиграет ОДНО золото чемпионата мира. И добился он этого после упорной борьбы со своим соперником Фабрисио Андраде.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения