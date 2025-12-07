экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Более 20 человек погибли в Индии из-за пожара в ночном клубе

CentralAsia (CA) -  Как минимум 25 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа. По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва газового баллона.

Как передает Indian Express, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane, который находится на пляже Бага — одном из наиболее популярных мест Гоа. Возгорание началось около полуночи, спасательные работы продолжались до утра 7 декабря.

По данным полиции, большинство погибших — сотрудники ночного клуба. Очаг возгорание находился в районе кухни на первом этаже здания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com