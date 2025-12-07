Более 20 человек погибли в Индии из-за пожара в ночном клубе

CentralAsia (CA) - Как минимум 25 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа. По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва газового баллона.

Как передает Indian Express, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane, который находится на пляже Бага — одном из наиболее популярных мест Гоа. Возгорание началось около полуночи, спасательные работы продолжались до утра 7 декабря.

По данным полиции, большинство погибших — сотрудники ночного клуба. Очаг возгорание находился в районе кухни на первом этаже здания.