На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7

CentralAsia (CA) - На Аляске вблизи границы с Канадой произошло землетрясение магнитудой 7,0. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Как передает The New York Times, землетрясение произошло в 6 декабря в 11:41 по местному времени. Эпицентр находился в 90 км к северу от города Якутат на глубине 10 км.

После землетрясения последовала серия афтершоков магнитудой более 5.