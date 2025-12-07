экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аш-Шараа: Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года

CentralAsia (CA) -  Сирия проведет выборы главы государства через четыре года. Об этом сообщил президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа.

«Мы должны связывать Сирию не с отдельными личностями, а с созданием институтов, способных существовать бесконечно,— сказал Ахмед аш-Шараа на форуме в Дохе (цитата по SANA).— Именно в этом заключается задача переходного периода».

Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии после свержения бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года. Новые власти страны объявили о прекращении действия прежней конституции и распустили парламент, службы безопасности и вооруженные формирования.

Переходный период в Сирии рассчитан на пять лет. В марте Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию, в которой установлена правовая база на это время.

