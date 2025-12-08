Генсек ОТГ Омуралиев выступил на первом совещании министров труда стран-членов в Баку

Кубанычбек Омуралиев

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев принял участие и выступил на первом совещании министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов ОТГ, которое состоялось в Баку.

По словам Омуралиева, обсуждения были сосредоточены на продвижении достойного труда, усилении мобильности рабочей силы, совершенствовании систем социальной защиты и повышении уровня развития навыков в тюркском мире. Он подчеркнул, что новая платформа взаимодействия позволит значительно углубить сотрудничество государств и будет способствовать улучшению благосостояния граждан стран-участниц.

В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыхан, первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Камчыбек Досматов, вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Виктория Шегай, заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Сирожиддин Бобокулов, государственный секретарь по вопросам политики занятости Министерства национальной экономики Венгрии Шандор Чомба, министр труда и социальной защиты Северного Кипра Огузхан Хасипогл, заместитель министра труда и социальной защиты населения Туркменистана Халбиби Тачжанова.