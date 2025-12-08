Китай вытесняет Россию из монгольского экспорта — разведка

Китай укрепляет свои позиции в качестве ключевого экономического партнера Монголии, быстро расширяя закупки монгольского угля и финансируя новые логистические маршруты, которые усиливают зависимость Улан-Батора от его южного соседа и одновременно снижают роль России в региональной торговле. Об этом сообщила Служба зовнішньої розвідки україни (Служба внешней разведки Украины).

Монголия планирует в этом году увеличить экспорт угля в Китай почти на 20%. По прогнозам правительства, объем продаж должен достичь 100 млн тонн, что позволит укрепить сектор ресурсов, на долю которого уже приходится около 12% ВВП страны. Правительство также заявляет о подтвержденных запасах нефти в размере 33.4 млрд тонн, хотя уголь остается наиболее востребованным компонентом экспорта Монголии.

Чтобы поддержать этот рост, обе страны реализуют инфраструктурные проекты: Китай и Монголия договорились о строительстве новой железнодорожной линии между Ганцмод и Гашуунсухайт. Параллельно Пекин строит подход к переходу Ганцмод со своей стороны границы.

Эти проекты могут увеличить годовой экспорт угля из Монголии до 165 миллионов тонн, что станет особенно важным событием для Китая как крупнейшего в мире производителя стали.

Доминирование Пекина во внешней торговле Монголии стремительно растет. В настоящее время более 90% монгольского экспорта направляется на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64%. Для сравнения, Швейцария, второе по величине направление, получает лишь 5.6% монгольских поставок.

По данным разведки, Россия, до недавнего времени один из ключевых соседей Монголии, фактически утратила свои позиции. Ее доля в экспорте Улан-Батора снизилась до 0,5%, что отражает изменение геоэкономического баланса региона и постепенное вытеснение Москвы с монгольского рынка.

«Растущая торговая зависимость Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и переформатировании силового поля в Центральной Азии, где влияние России продолжает ослабевать на фоне активной экспансии Пекина», — отметили в разведке.

