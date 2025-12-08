Moon Dance завоевала бронзовую медаль на чемпионата мира по танцам

Чемпионат мира WDSF прошел в Брауншвейге (Германия) 6 декабря 2025 года. В настоящее время WDSF насчитывает 99 членов (13 в Америке, 49 в Европе, 2 в Океании, 13 в Африке и 21 в Азии), из которых 78 являются признанными Национальными олимпийскими комитетами.

Чемпионат мира WDSF был впервые организован в 1935 году Международной федерацией танца для любителей (FIDA), основанной в Праге, Чешская Республика.

Группа из Монголии завоевала бронзовую медаль в стандартном танце на чемпионате мира по танцам WDSF World Championship, став единственной азиатской группой, участвовавшей в соревнованиях.

В конечном итоге первое место заняла немецкая команда Braunschweiger TSC, второе — немецкая команда 1 TC Ludwigsburg, четвертое — чешская команда Starlet Brno, пятое — австрийская TSC Schwarz Gold A-Team Standard, а шестое — австрийская TSK Juventus Wien A-Team.

Монгольская танцевальная группа «Moon Dance» завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по танцам, став первой в истории Монголии группой, получившей медаль на этом соревновании три года подряд (в 2023, 2024 и 2025 годах). Они заняли 3-е место, обойдя команды из других стран, и подтвердили свой успех после прошлогодных достижения

Пять стандартных танцев — это вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Они несколько более формальны, чем латиноамериканские аналоги, и не только в плане одежды спортсменов, но обычно исполняются при сближении партнёров. Позиция, с которой начинается стандартный танец, сохраняется на протяжении всего танца.

