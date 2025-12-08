Западная Монголия, вероятно, столкнется с суровой зимой — дзуд

Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии сообщило в субботу, что западные аймаки, такие как Баян-Өлгий, Увс и Ховд в Монголии, вероятно, столкнутся с экстремальной зимней погодой «дзуд».

«Недавняя оценка риска возникновения дзуда показала, что почти 20 процентов всей территории нашей страны подвержены высокому риску возникновения дзуда этой зимой, а более 30 процентов — среднему риску», — говорится в заявлении метеорологического агентства.

По состоянию на субботу более 70 процентов всей территории страны покрыто снегом толщиной до 30 см, что повышает риск наступления экстремальной зимней погоды «дзуд» этой зимой, добавили в ведомстве.

Дзуд — монгольский термин, описывающий суровую холодную зиму, когда большое количество скота погибает из-за того, что земля промерзает или покрывается снегом.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом, характеризующимся продолжительной холодной зимой и коротким летом.

