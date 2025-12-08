Монголия и Австрия углубят сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес

слева: Беате Майнль-Райзингер и Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -

В рамках визита в Вену министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх 5 декабря 2025 года провела официальные переговоры с министром Европы и международных дел Австрийской Республики г-жой Беате Майнль-Райзингер.

В ходе официальных переговоров стороны подчеркнули, что государственный визит Федерального президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена в Монголию в мае 2025 года является важным визитом, который будет способствовать укреплению и развитию отношений между двумя странами и углублению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили возможности продолжения экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения взаимодействия в сферах возобновляемой энергетики, лесного хозяйства, зеленых технологий, образования, культуры и туризма. Стороны выразили приверженность достижению этой общей цели.

В этом контексте министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх пригласила министра Европы и международных дел Беату Майнл-Райзингер посетить Монголию в удобное для нее время.

Стороны также подтвердили приверженность укреплению сотрудничества двух стран в рамках ООН и других международных организаций, представили свои позиции и обменялись мнениями по некоторым вопросам региональных и международных отношений.

