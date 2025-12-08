Люксембург доставил портативные ультразвуковые и фетальные кардиомониторы в отдаленные медицинские центры Монголии

В рамках проекта «Ускорение прогресса в деле ликвидации предотвратимой материнской и перинатальной смертности», совместно финансируемого Министерством здравоохранения Монголии, Фондом ООН в области народонаселения и правительством Люксембурга, в больницы сомонов были поставлены портативные ультразвуковые аппараты и фетальные кардиомониторы.

В рамках этой инициативы 22 портативных аппарата УЗИ и 22 фетальных кардиомонитора стоимостью ₮1.864 млрд были переданы в медицинские центры 20 сомонов 10 аймаков, а также в семейные клиники двух отдаленных районов столицы.

В акушерской практике ультразвуковые исследования и мониторинг сердечной деятельности плода играют важнейшую роль. Беременным женщинам рекомендуется пройти не менее четырёх ультразвуковых исследований во время беременности, а мониторинг сердечной деятельности плода следует начинать с восьмого месяца беременности.

Эти устройства позволяют на ранней стадии выявлять проблемы развития плода, своевременно направлять пациентов в медицинские учреждения более высокого уровня, а также оперативно проводить медицинское вмешательство или управление родами, что делает их важнейшими инструментами для улучшения показателей здоровья матерей и новорожденных.

Обучение использованию этих диагностических и мониторинговых инструментов, от начального до продвинутого уровня, было проведено в родильном доме Өргөө в Улан-Баторе.

Проект кардиологии, кардиохирургии и телемедицины в Монголии

С 2001 года Люксембургское агентство по сотрудничеству оказывает поддержку правительству Монголии в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Целью этого проекта является устойчивое укрепление служб здравоохранения, занимающихся сердечно-сосудистыми заболеваниями, на всех уровнях системы здравоохранения, с акцентом на профилактику и инновации, в частности, посредством телемедицины, которая играет особенно важную роль в Монголии – обширной и малонаселенной стране, характеризующейся значительными расстояниями между специализированными медицинскими центрами и сельскими районами.

Проект направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний путем улучшения профилактики, диагностики и ухода за пациентами. Он способствует реализации национального плана профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет хирургический потенциал Национального кардиологическо-сосудистого центра (НКЦ), развивает службы здравоохранения, занимающиеся сердечно-сосудистыми заболеваниями, по всей стране и закрепляет достигнутые результаты.

Проект реализуется компанией LuxDev в партнерстве с Министерством здравоохранения Монголии, Монгольским национальным кардиологическим центром (НКЦ) и Национальным институтом кардиохирургии и интервенционной кардиологии (INCCI) Люксембурга. Проект охватывает всю территорию Монголии, включая как сельские, так и городские районы, с целью обеспечения равного доступа к сердечно-сосудистой помощи.

Прямыми бенефициарами являются больницы-партнёры в 21 аймаке страны и 9 районах Улан-Батора, а также сотрудники Национального центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний (НКЦ). Конечными бенефициарами являются женщины, мужчины, девочки и мальчики, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, в более широком смысле, всё население Монголии.

