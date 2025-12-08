Два монгольских населенных пункта присоединились к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) -
Район Баянгол города Улан-Батора и сомон Баян-Өндөр аймака Орхон официально приняты в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.
Это первое включение Монголии в сеть, которая объединяет 498 городов мира, демонстрирующих мировое лидерство в продвижении непрерывного обучения и обеспечении равных и доступных возможностей обучения для всех граждан.
Членство открывает для Монголии новый этап международного сотрудничества в области формирования культуры непрерывного обучения, расширения доступа к образованию и продвижения политики городского развития, основанной на знаниях.
Превращение города в обучающийся город – это результат совместных усилий местных органов власти, образовательных учреждений, граждан, частного сектора и всех заинтересованных сторон, участвующих в местном развитии. Это начало комплексной политики, направленной на создание экосистемы обучения, способствующей непрерывному личностному и общественному развитию.
Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО — это международная сеть, ориентированная на политику, которая предоставляет вдохновение, ноу-хау и передовой опыт.
Обучающиеся города ЮНЕСКО
-
эффективно мобилизуют свои ресурсы во всех секторах для содействия инклюзивному обучению от базового до высшего;
-
возрождают обучение в семьях и сообществах;
-
содействуют обучению на рабочем месте и на рабочем месте;
-
расширяют использование современных образовательных технологий;
-
повышают качество и совершенство обучения; и
-
формируют культуру обучения на протяжении всей жизни.
Тем самым город способствует расширению индивидуальных прав и возможностей, социальной интеграции, экономическому развитию и культурному процветанию, а также устойчивому развитию.
Созданная в 2013 году по инициативе Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни, Глобальная сеть обучающихся городов в настоящее время объединяет 498 городов из 91 страны. В 2025 году к сети присоединились 72 города из 46 стран, в том числе 13 городов, впервые получивших статус обучающихся городов.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews