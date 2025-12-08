Монголия приняла более 810 тыс. туристов, что стало историческим максимумом

Монголия приняла самое большое количество иностранных туристов с начала 2025 года

По данным Монгольской туристической организации, по состоянию на 2 декабря 2025 года Монголию посетило 810 389 туристов. По данным, это превышает предыдущий рекорд в 1433 случая, установленный в декабре 2024 года. В прошлом году страну посетило более 808 000 гостей. Это было самое большое количество туристов за год, а вклад сектора в экономику страны составил $1.6 млрд.

Большинство путешественников в Монголию по-прежнему приезжают из Китайской Народной Республики, Республики Корея и Российской Федерации.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от экспорта минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из приоритетов диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности туристической отрасли в условиях глобальной конкуренции.

По данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи страны, правительство Монголии приняло решение продлить туристическую программу «Годы посещения Монголии» до 2028 года в целях содействия развитию четырехсезонного туризма в стране.

Ожидается, что к 2028 году Монголия планирует принять в общей сложности 2 миллиона иностранных туристов в рамках своей политики поддержки туристического сектора под официальным девизом «Go Mongolia».

Согласно мировым прогнозам, к 2030 году число международных туристов превысит два миллиарда, а темпы роста туризма в течение следующего десятилетия, как ожидается, вдвое превысят среднемировой экономический рост. Доход от экотуризма, по прогнозам, достигнет $945 млрд к 2034 году, увеличившись на 14%, в то время как приключенческий туризм, как ожидается, принесет $1.7 трлн к 2032 году, увеличившись на 10%. Доход от оздоровительного туризма также впервые превысил отметку в $1 трлн в прошлом году и, по прогнозам, будет расти на 13% в год.

Следуя этим мировым тенденциям, 47 процентов туристов, посещающих Монголию, теперь ищут экологические и приключенческие туры, как было подчеркнуто в ходе конференции. Эксперты подчеркнули острую необходимость приведения туристических предложений Монголии в соответствие с требованиями международного рынка путем улучшения услуг, разработки инновационных продуктов и совершенствования инфраструктуры.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

