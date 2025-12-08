Музей «Чингисхан» и Папская секретная библиотека Ватикана подписали МоВ

CentralAsia (MNG) -

В ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Святой Престол Национальный музей «Чингисхан» подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Ватиканской апостольской библиотекой, также известной как Папская секретная библиотека.

По данным Национального музея «Чингисхан», Меморандум определяет сотрудничество между двумя сторонами в четырех ключевых областях:

Осуществлять обмен учеными и специалистами и, в частности, проводить исследования с особым упором на историю Монгольской империи;

Обмениваться знаниями и информацией, связанными с наследием рукописей, книг и документальных материалов, а также изучать их;

Развивать библиографию, библиотековедение, архивы и системы информационных технологий;

Организовывать совместные конференции и научные встречи, а также содействовать совместным исследованиям.

Это сотрудничество предоставит возможность изучать исследовательские материалы, первоисточники и редкие архивные записи по истории Монголии, хранящиеся в Ватиканской библиотеке. Ожидается, что обмен учёными и экспертами также будет способствовать повышению качества научных исследований.

Партнерство откроет новые возможности для исследований на основе исторических документов, связанных с Монгольской империей, хранящихся в Папской секретной библиотеке.

С момента своего основания Национальный музей «Чингисхан» уделяет первостепенное внимание регистрации, совместному изучению, подготовке специалистов и воспроизведению документов и культурных артефактов, связанных с историей Монголии, хранящихся по всему миру. Подписание Меморандума знаменует собой ещё один шаг в реализации этой миссии.

Ватиканская апостольская библиотека (Bibliotheca Apostolica Vaticana) — библиотека в Ватикане, обладающая богатейшим собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения. Библиотека, основанная в XV веке папой Сикстом IV, постоянно пополняется, и в настоящее время её фонды насчитывают около 1 600 000 печатных книг, 150 000 манускриптов, 8300 инкунабул, более 100 000 гравюр и географических карт, 300 000 монет и медалей. К библиотеке относится Ватиканская школа библиотекарей и лаборатория по реставрации и воспроизведению важных манускриптов (факсимиле).

Это одна из старейших библиотек в мире и содержит одну из самых значительных коллекций исторических текстов. В ней хранится 75 000 кодексов, относящихся к разным периодам истории, а также 1.1 миллиона печатных книг, включая около 8 500 инкунабул.

Сутры и книги, хранящие историю Великой Монгольской империи, хранящиеся в Папской секретной библиотеке

Сутры и книги, хранящие историю Великой Монгольской империи, хранящиеся в Папской секретной библиотеке

Основателем современной (четвёртой) Ватиканской библиотеки считается папа Николай V, избранный в марте 1447 года. При его предшественнике папе Евгении IV было обнаружено 350 произведений на латыни, греческом и иврите. Эти рукописи и личное собрание папы Николая V составили основу Ватиканской библиотеки, всего 800 манускриптов на латыни и 353 на греческом. Папа значительно расширил коллекцию манускриптами из Европы и с Востока, так, например, по его указанию грамматик Альберто Энок д’Асколи (Alberto Enoch d'Ascolli) отправился на поиски уцелевших собраний из императорской библиотеки Константинополя.

Формально общественная библиотека была основана 15 июня 1475 года буллой папы Сикста IV Ad decorem militantis Ecclesiae, тогда собрание составляло 2527 произведений. В 1481 году коллекция насчитывала уже 3500 манускриптов, в этом же году были построены несколько новых помещений, получивших названия по хранящимся в них коллекциям: греческая, латинская, секретная и папская библиотеки. Собрания можно было осмотреть на месте под строгим присмотром. Первым библиотекарем Ватиканской библиотеки папой Сикстом IV был назначен гуманист Бартоломео Платина.

Посланники папы Льва X отправились на поиски манускриптов по всей Европе. В письмах папа писал, что своим величайшим долгом считает увеличение числа копий античных авторов для того, чтобы во время его понтификата латинизм смог заново расцвести. Во время разграбления Рима в 1527 году библиотека, насчитывавшая на тот момент 4 тысячи манускриптов, подверглась разорению, множество манускриптов было повреждено. В 1588 году папа Сикст V поручил архитектору Доменико Фонтана построить новое здание для библиотеки. Новое большое здание располагалось напротив старой библиотеки, для хранения манускриптов предусматривались специальные деревянные шкафы. Папа Сикст V охотно сравнивал себя с основателями таких знаменитых библиотек, как александрийская, римская и афинская.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения