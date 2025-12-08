Монголия экспортировала 73.8 млн тонн угля за 11 месяцев

По официальным данным, опубликованным в пятницу Главным таможенным управлением Монголии, за первые 11 месяцев этого года Монголия экспортировала в общей сложности 73.8 млн тонн угля.

Администрация сообщила, что этот показатель на 0.3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Горнодобывающий сектор остается одним из основных столпов экономики Монголии, поскольку страна богата природными ресурсами, такими как золото, серебро, медь и уголь.

Значительную долю добычи угля в Монголии обеспечивает угольное месторождение Таван-Толгой, одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений коксующегося и энергетического угля, расположенное в южномонгольском аймаке Өмнөговь. Его общие оценочные ресурсы составляют 6.5 млрд тонн, четверть из которых приходится на высококачественный коксующийся уголь.

В 2024 году Монголия, не имеющая выхода к морю, экспортировала 83.7 млн ​​тонн, что является историческим максимумом.

